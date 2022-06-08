Трещотка Berger BG-14RH

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Надежность

Эффективность в работе

Стойкость к износу

Трещотка 1/4" 45 зубов Berger BG BG2293 предназначается для облегчения проведения крепежных работ. Трещоточный механизм не требует постоянного переставления инструмента, что снижает риск переутомления кисти руки рабочего при длительных операциях. Инструмент подходит для домашнего и профессионального использования. Трещотка имеет присоединительный квадрат 1/4".