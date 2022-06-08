Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Трещотка Berger BG-14RH
5.0
2
960 ₽
Трещотки
    Трещотка Berger BG-14RH
    Арт. X10192813
    5.0
    2
    Трещотка Berger BG-14RH
    Трещотка Berger BG-14RH
    Трещотка Berger BG-14RH
      Трещотка Berger BG-14RH
      Трещотка Berger BG-14RH
      Трещотка Berger BG-14RH

      Трещотка Berger BG-14RH

      960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10192813
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный квадрат
      		1/4 дюйма
      Количество зубьев, шт
      		45
      Все характеристики
      960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трещотка 1/4" 45 зубов Berger BG BG2293 предназначается для облегчения проведения крепежных работ. Трещоточный механизм не требует постоянного переставления инструмента, что снижает риск переутомления кисти руки рабочего при длительных операциях. Инструмент подходит для домашнего и профессионального использования. Трещотка имеет присоединительный квадрат 1/4".

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации
        • Надежность
        • Эффективность в работе
        • Стойкость к износу