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Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904
5.0
1
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Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904
    Арт. jonnesway_5207
    5.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904

      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5207
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Покрытие рукояток
      		нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой. Средний 10 град. обратный ход, сдвоенный храповик. Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку. "Сатиновое" хромоникелевое покрытие. Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.