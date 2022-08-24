Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A
Арт. jonnesway_5208
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|278
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Количество зубьев, шт
|36
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка Jonnesway R2904A 1/2"DR - ручной привод для закручивания гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. Предусмотрен переключатель для изменения направления вращения храпового механизма.
Особенности и преимущества:
- Прочная конструкция.
- Атласное полировка.
- Хромованадиевая сталь продлевает срок службы инструмента.