Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Прочная конструкция.

Атласное полировка.

Хромованадиевая сталь продлевает срок службы инструмента.

Трещотка Jonnesway R2904A 1/2"DR - ручной привод для закручивания гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. Предусмотрен переключатель для изменения направления вращения храпового механизма.