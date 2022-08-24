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Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A
    Арт. jonnesway_5208
    5.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A
      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A
      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A

      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 278 мм, R2904A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5208
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		278
      Количество зубьев, шт
      		36
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка Jonnesway R2904A 1/2"DR - ручной привод для закручивания гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. Предусмотрен переключатель для изменения направления вращения храпового механизма.

        Особенности и преимущества:

        • Прочная конструкция.
        • Атласное полировка.
        • Хромованадиевая сталь продлевает срок службы инструмента.