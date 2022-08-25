Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 250 мм, R3604
Арт. jonnesway_5223
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|250
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Количество зубьев, шт
|48
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка 1/2"DR 48 зубцов Jonnesway R3604 используется для закручивания гаек с правосторонней и левосторонней резьбой.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой рычажного типа.
- Зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Малый 7.5° обратный ход, тройной храповик коромысло.
- При замене храпового механизма могут потребоваться определенные навыки и приспособления.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.