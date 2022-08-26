Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 253 мм, R3704
Арт. jonnesway_5227
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|253
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Количество зубьев, шт
|48
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:
Трещотка Jonnesway R3704 1/2"DR - профессиональный инструмент для работы с торцевыми головками. Оснащена храповым механизмом с 48 зубцами и переключателем его вращения.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка Jonnesway R3704 с флажковым переключателем и металлической ручкой рычажного типа.
- Трещотка имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Трещоточные рукоятки Jonnesway данного типа используются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениям и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.