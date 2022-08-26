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Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 253 мм, R3704
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 253 мм, R3704
    Арт. jonnesway_5227
    5.0
    1

      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 253 мм, R3704

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5227
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		253
      Количество зубьев, шт
      		48
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка Jonnesway R3704 1/2"DR - профессиональный инструмент для работы с торцевыми головками. Оснащена храповым механизмом с 48 зубцами и переключателем его вращения. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка Jonnesway R3704 с флажковым переключателем и металлической ручкой рычажного типа. 
        • Трещотка имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
        • Трещоточные рукоятки Jonnesway данного типа используются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениям и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.