Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 249 мм, R3404
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 249 мм, R3404
    Арт. jonnesway_5214
    5.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 249 мм, R3404

      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 249 мм, R3404

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5214
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		249
      Количество зубьев, шт
      		72
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка Jonnesway R3404 1/2"DR - инструмент для работы с труднодоступным крепежом. Оснащена храповым механизмом с 72 зубцами. Преимущественно применяется в автосервисах и мастерских. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка Jonnesway R3404 с изогнутой ручкой и дисковым переключателем направления вращения, который  обеспечивает  маленький 5° обратный ход за счёт  конструкции храпового механизма.
        • Трещотка Jonnesway имеет изогнутую форму ручки, что позволяет использовать изделие при обслуживании заглубленного крепежа без опаски повреждения руки оператора. 
        • Трехкомпонентная резинополимерная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента. 
        • К особенностям эксплуатации можно отнести необходимость достаточно частого обслуживания, чистые руки пользователя и свободная от загрязнений рабочая зона. 
        • Такие трещоточные рукоятки Jonnesway используются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.