Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 249 мм, R3404
Арт. jonnesway_5214
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|249
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Количество зубьев, шт
|72
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка Jonnesway R3404 1/2"DR - инструмент для работы с труднодоступным крепежом. Оснащена храповым механизмом с 72 зубцами. Преимущественно применяется в автосервисах и мастерских.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка Jonnesway R3404 с изогнутой ручкой и дисковым переключателем направления вращения, который обеспечивает маленький 5° обратный ход за счёт конструкции храпового механизма.
- Трещотка Jonnesway имеет изогнутую форму ручки, что позволяет использовать изделие при обслуживании заглубленного крепежа без опаски повреждения руки оператора.
- Трехкомпонентная резинополимерная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента.
- К особенностям эксплуатации можно отнести необходимость достаточно частого обслуживания, чистые руки пользователя и свободная от загрязнений рабочая зона.
- Такие трещоточные рукоятки Jonnesway используются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.