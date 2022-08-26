Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 249 мм, R3404

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка Jonnesway R3404 с изогнутой ручкой и дисковым переключателем направления вращения, который обеспечивает маленький 5° обратный ход за счёт конструкции храпового механизма.

Трещотка Jonnesway имеет изогнутую форму ручки, что позволяет использовать изделие при обслуживании заглубленного крепежа без опаски повреждения руки оператора.

Трехкомпонентная резинополимерная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента.

К особенностям эксплуатации можно отнести необходимость достаточно частого обслуживания, чистые руки пользователя и свободная от загрязнений рабочая зона.

Такие трещоточные рукоятки Jonnesway используются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

Трещотка Jonnesway R3404 1/2"DR - инструмент для работы с труднодоступным крепежом. Оснащена храповым механизмом с 72 зубцами. Преимущественно применяется в автосервисах и мастерских.