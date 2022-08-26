Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка Jonnesway R3504 с дисковым переключателем направления вращения имеет композитную, бензомаслостойкую ручку с мягким, сантопреновым покрытием,что обеспечивает надежное удержание инструмента даже во влажных или загрязненных руках.

Трещотки Jonnesway такого типа применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

Трещотка Jonnesway R3504 1/2"DR - ручной привод для работы в ограниченном пространстве. Применяется с торцевыми головками 1/2 дюйма.