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Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504
4.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504
    Арт. jonnesway_5218
    4.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504
    Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504
      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504
      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504
      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504

      Трещотка Jonnesway, 1/2"DR, 72 зубца, 250 мм, R3504

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5218
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		250
      Количество зубьев, шт
      		72
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка Jonnesway R3504 1/2"DR - ручной привод для работы в ограниченном пространстве. Применяется с торцевыми головками 1/2 дюйма. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка Jonnesway R3504 с дисковым переключателем направления вращения  имеет композитную, бензомаслостойкую ручку с мягким, сантопреновым покрытием,что обеспечивает надежное удержание инструмента даже во влажных или загрязненных руках. 
        • Трещотки Jonnesway такого типа применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.