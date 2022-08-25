Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 125 мм, R2902A
Арт. jonnesway_5200
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|125
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Количество зубьев, шт
|36
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка Jonnesway R2902A 1/4"DR - инструмент для работы с торцовочными головками, посадочное отверстие которых составляет 1/4".
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой, выполненной в стиле Snap-On.
- Зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Несколько короче и легче рукояток серии R06.
- Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.
- Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.