Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 125 мм, R2902A

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой, выполненной в стиле Snap-On.

Зеркальное хромоникелевое покрытие.

Несколько короче и легче рукояток серии R06.

Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.

Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

Трещотка Jonnesway R2902A 1/4"DR - инструмент для работы с торцовочными головками, посадочное отверстие которых составляет 1/4".