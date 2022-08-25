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Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 125 мм, R2902A
4.0
1
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Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 125 мм, R2902A
    Арт. jonnesway_5200
    4.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 125 мм, R2902A

      Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 125 мм, R2902A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5200
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		125
      Количество зубьев, шт
      		36
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка Jonnesway R2902A 1/4"DR - инструмент для работы с торцовочными головками, посадочное отверстие которых составляет 1/4". 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой, выполненной в стиле Snap-On. 
        • Зеркальное хромоникелевое покрытие. 
        • Несколько короче и легче рукояток серии R06. 
        • Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик. 
        • Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.
        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 
        • Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.