Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 146 мм, R2902
Арт. jonnesway_5199
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|146
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Количество зубьев, шт
|36
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка 1/4"DR 36 зубцов Jonnesway R2902 используется для закручивания и выкручивания крепежных элементов с правосторонней и левосторонней резьбой.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой.
- Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.
- Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.
- «Сатиновое» хромоникелевое покрытие.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Инструмент оснащен переключателем для комфортной работы с крепежом с правосторонней и левосторонней резьбой.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.