Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 146 мм, R2902

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой.

Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.

Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.

«Сатиновое» хромоникелевое покрытие.

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

Инструмент оснащен переключателем для комфортной работы с крепежом с правосторонней и левосторонней резьбой.

Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

Трещотка 1/4"DR 36 зубцов Jonnesway R2902 используется для закручивания и выкручивания крепежных элементов с правосторонней и левосторонней резьбой.