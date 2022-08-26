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Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602
    Арт. jonnesway_5219
    5.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602
      Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602
      Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602
      Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602

      Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 128 мм, R3602

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5219
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		128
      Количество зубьев, шт
      		48
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка R3602 Jonnesway используется совместно с торцевыми головками или другим аналогичным инструментом. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой рычажного типа. 
        • Зеркальное хромоникелевое покрытие. 
        • Малый 7.5° обратный ход, тройной храповик коромысло. 
        • При замене храпового механизма могут потребоваться определенные навыки и приспособления.
        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 
        • Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.