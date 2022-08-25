Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 135 мм, R3702
Арт. jonnesway_5225
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|135
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Количество зубьев, шт
|48
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка Jonnesway R3702 1/4"DR - это инструмент, чаще всего используемый для ремонтных работ с автотранспортом.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка Jonnesway R3702 с флажковым переключателем и металлической ручкой рычажного типа.
- Имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Трещоточные рукоятки Jonnesway данного типа используются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениям и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.