Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 185 мм, R2903

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой.

Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.

Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.

«Сатиновое» хромоникелевое покрытие.

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

Трещотка 3/8"DR 36 зубцов Jonnesway 185 мм R2903 - это ручной инструмент, предназначенный для закручивания гаек как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой.