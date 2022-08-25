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Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 185 мм, R2903
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 185 мм, R2903
    Арт. jonnesway_5203
    5.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 185 мм, R2903

      Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 185 мм, R2903

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5203
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		185
      Количество зубьев, шт
      		36
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка 3/8"DR 36 зубцов Jonnesway 185 мм R2903  - это ручной инструмент, предназначенный для закручивания гаек как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой.

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой. 
        • Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик. 
        • Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку. 
        • «Сатиновое» хромоникелевое покрытие.
        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 
        • Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.