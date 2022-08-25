Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 185 мм, R2903
Арт. jonnesway_5203
Характеристики
|
Производитель
|
Длина, мм
|185
|
Количество зубьев, шт
|36
|
Шарнирный механизм
|Нет
|
Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка 3/8"DR 36 зубцов Jonnesway 185 мм R2903 - это ручной инструмент, предназначенный для закручивания гаек как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой.
- Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.
- Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.
- «Сатиновое» хромоникелевое покрытие.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.