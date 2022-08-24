Трещотка короткая Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 150 мм, R3804

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещотка имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.

Имеет 48 зубцов, что обеспечивает малый шаг.

Хромованадиевая сталь гарантирует длительный срок службы.

Отлично подходит для работы в ограниченном пространстве.

Малые размеры упрощают работу и транспортировку.

Трещоточная рукоятка Jonnesway R3804 с флажковым переключателем и металлической ручкой рычажного типа. Используется при работе со слабонагруженными соединениями.