Трещотка короткая Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 150 мм, R3804
Арт. jonnesway_5230
Характеристики
|
Производитель
|
Длина, мм
|150
|
Количество зубьев, шт
|48
|
Шарнирный механизм
|Нет
|
Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещоточная рукоятка Jonnesway R3804 с флажковым переключателем и металлической ручкой рычажного типа. Используется при работе со слабонагруженными соединениями.
Особенности и преимущества:
- Трещотка имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Имеет 48 зубцов, что обеспечивает малый шаг.
- Хромованадиевая сталь гарантирует длительный срок службы.
- Отлично подходит для работы в ограниченном пространстве.
- Малые размеры упрощают работу и транспортировку.