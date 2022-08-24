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Трещотка короткая Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 150 мм, R3804
5.0
1
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Трещотки
    Трещотка короткая Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 150 мм, R3804
    Арт. jonnesway_5230
    5.0
    1
    Трещотка короткая Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 150 мм, R3804

      Трещотка короткая Jonnesway, 1/2"DR, 48 зубцов, 150 мм, R3804

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5230
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		150
      Количество зубьев, шт
      		48
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещоточная рукоятка Jonnesway R3804 с флажковым переключателем и металлической ручкой рычажного типа. Используется при работе со слабонагруженными соединениями. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещотка имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
        • Имеет 48 зубцов, что обеспечивает малый шаг.
        • Хромованадиевая сталь гарантирует длительный срок службы. 
        • Отлично подходит для работы в ограниченном пространстве.
        • Малые размеры упрощают работу и транспортировку.
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