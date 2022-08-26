Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой.

Применяется при обслуживании труднодоступных соединений.

Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.

Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.

«Сатиновое» хромоникелевое покрытие.

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

Силовая короткая трещотка Jonnesway R2903B 3/8"DR имеет небольшие размеры и вес, что способствует удобной работе в ограниченном пространстве. Предназначена для передачи вращения торцевым головкам размером 3/8 дюйма. Укороченная пластиковая рукоятка удобно лежит в руке. Рабочая часть выполнена из прочной хромованадиевой стали для увеличения срока службы инструмента.