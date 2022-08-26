Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B
4.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B
    Арт. jonnesway_5205
    4.0
    1
    Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B
    Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B
      Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B
      Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B

      Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5205
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		135
      Количество зубьев, шт
      		36
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Силовая короткая трещотка Jonnesway R2903B 3/8"DR имеет небольшие размеры и вес, что способствует удобной работе в ограниченном пространстве. Предназначена для передачи вращения торцевым головкам размером 3/8 дюйма. Укороченная пластиковая рукоятка удобно лежит в руке. Рабочая часть выполнена из прочной хромованадиевой стали для увеличения срока службы инструмента.

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой. 
        • Применяется при обслуживании труднодоступных соединений. 
        • Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик. 
        • Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку. 
        • «Сатиновое» хромоникелевое покрытие.
        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 
        • Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.