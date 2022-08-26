Трещотка короткая силовая 3/8"DR, 36 зубцов, 135 мм, R2903B
Арт. jonnesway_5205
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|135
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Количество зубьев, шт
|36
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Силовая короткая трещотка Jonnesway R2903B 3/8"DR имеет небольшие размеры и вес, что способствует удобной работе в ограниченном пространстве. Предназначена для передачи вращения торцевым головкам размером 3/8 дюйма. Укороченная пластиковая рукоятка удобно лежит в руке. Рабочая часть выполнена из прочной хромованадиевой стали для увеличения срока службы инструмента.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой.
- Применяется при обслуживании труднодоступных соединений.
- Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.
- Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.
- «Сатиновое» хромоникелевое покрытие.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.