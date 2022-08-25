Трещотка короткая силовая Jonnesway, 1/2"DR, 36 зубцов, 170 мм, R2904B

Описание товара:

Короткая трещотка Jonnesway R2904B - ручной привод, который работает с торцевыми головками размером присоединительного квадрата - 1/2''. Благодаря оснащению храповым механизмом на 36 зубцов, без больших усилий помогает откручивать прикипевшие болты в узких местах.

Особенности и преимущества: