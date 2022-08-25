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Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A
5.0
1
Найти аналог
Пневматические трещотки
    Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A
    Арт. jonnesway_4988
    5.0
    1
    Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A
    Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A
      Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A
      Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A

      Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4988
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Наличие реверса
      		Нет
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Наличие удара
      		Нет
      Регулировка момента затяжки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая трещоточная рукоятка, применяющаяся при производстве работ с резьбовыми соединениями, нагруженными крутящим моментом до 100 Nm. Используется, в основном, при проведении механосборочных работ и агрегатном ремонте техники. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, настоятельно рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.