Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A

Пневматическая трещоточная рукоятка, применяющаяся при производстве работ с резьбовыми соединениями, нагруженными крутящим моментом до 100 Nm. Используется, в основном, при проведении механосборочных работ и агрегатном ремонте техники. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, настоятельно рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.