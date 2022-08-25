Трещотка пневматическая Jonnesway, 1/2"DR 170 об./мин. 100 Нм, JAR-6309A
Арт. jonnesway_4988
Характеристики
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Производитель
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Наличие реверса
|Нет
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Набор головок в комплекте
|Нет
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Наличие удара
|Нет
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Регулировка момента затяжки
|Нет
Пневматическая трещоточная рукоятка, применяющаяся при производстве работ с резьбовыми соединениями, нагруженными крутящим моментом до 100 Nm. Используется, в основном, при проведении механосборочных работ и агрегатном ремонте техники. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, настоятельно рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.