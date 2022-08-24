Трещотка пневматическая короткая Jonnesway, 1/4"DR, 230 об./мин., 34 Нм, JAR-1012

Пневматическая трещоточная рукоятка, предназначенная для применения при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями с размером резьбовой части крепежа до М10. Предельно малые размеры инструмента делают его крайне удобным при работе в ограниченных пространствах, рукоятка изделия полностью скрывается в руке оператора, оставляя открытым только привод. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, настоятельно рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.