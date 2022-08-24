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Трещотка пневматическая короткая Jonnesway, 1/4"DR, 230 об./мин., 34 Нм, JAR-1012
5.0
1
Найти аналог
Пневматические трещотки
    Трещотка пневматическая короткая Jonnesway, 1/4"DR, 230 об./мин., 34 Нм, JAR-1012
    Арт. jonnesway_4985
    5.0
    1
    Трещотка пневматическая короткая Jonnesway, 1/4"DR, 230 об./мин., 34 Нм, JAR-1012

      Трещотка пневматическая короткая Jonnesway, 1/4"DR, 230 об./мин., 34 Нм, JAR-1012

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4985
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Наличие реверса
      		Нет
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Наличие удара
      		Нет
      Регулировка момента затяжки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая трещоточная рукоятка, предназначенная для применения при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями с размером резьбовой части крепежа до М10. Предельно малые размеры инструмента делают его крайне удобным при работе в ограниченных пространствах, рукоятка изделия полностью скрывается в руке оператора, оставляя открытым только привод. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, настоятельно рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.