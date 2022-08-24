Трещотка пневматическая короткая Jonnesway, 1/4"DR, 230 об./мин., 34 Нм, JAR-1012
Арт. jonnesway_4985
Трещотка пневматическая короткая Jonnesway, 1/4"DR, 230 об./мин., 34 Нм, JAR-1012
Арт. jonnesway_4985
Характеристики
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Производитель
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Наличие реверса
|Нет
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Набор головок в комплекте
|Нет
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Наличие удара
|Нет
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Регулировка момента затяжки
|Нет
Пневматическая трещоточная рукоятка, предназначенная для применения при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями с размером резьбовой части крепежа до М10. Предельно малые размеры инструмента делают его крайне удобным при работе в ограниченных пространствах, рукоятка изделия полностью скрывается в руке оператора, оставляя открытым только привод. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, настоятельно рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.