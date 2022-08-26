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Трещотка пневматическая укороченная Jonnesway, 3/8"DR, 230 об./мин., 34Нм, JAR-6313
5.0
1
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Пневматические трещотки
    Трещотка пневматическая укороченная Jonnesway, 3/8"DR, 230 об./мин., 34Нм, JAR-6313
    Арт. jonnesway_4992
    5.0
    1
    Трещотка пневматическая укороченная Jonnesway, 3/8"DR, 230 об./мин., 34Нм, JAR-6313
    Трещотка пневматическая укороченная Jonnesway, 3/8"DR, 230 об./мин., 34Нм, JAR-6313
      Трещотка пневматическая укороченная Jonnesway, 3/8"DR, 230 об./мин., 34Нм, JAR-6313
      Трещотка пневматическая укороченная Jonnesway, 3/8"DR, 230 об./мин., 34Нм, JAR-6313

      Трещотка пневматическая укороченная Jonnesway, 3/8"DR, 230 об./мин., 34Нм, JAR-6313

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4992
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Наличие реверса
      		Нет
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Наличие удара
      		Нет
      Регулировка момента затяжки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая трещоточная рукоятка, предназначенная для применения при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями с размером резьбовой части крепежа до М10. Храповой и кривошипный механизмы привода изделия закрыты эластичным чехлом, предотвращающим попадание загрязнений в механизмы, что положительно сказывается на долговечности узлов и увеличивает период регламентных обслуживаний. Компактные размеры инструмента делают его удобным при использовании в ограниченных пространствах. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, настоятельно рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.