Трещотка пневматическая укороченная Jonnesway, 3/8"DR, 230 об./мин., 34Нм, JAR-6313

Пневматическая трещоточная рукоятка, предназначенная для применения при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями с размером резьбовой части крепежа до М10. Храповой и кривошипный механизмы привода изделия закрыты эластичным чехлом, предотвращающим попадание загрязнений в механизмы, что положительно сказывается на долговечности узлов и увеличивает период регламентных обслуживаний. Компактные размеры инструмента делают его удобным при использовании в ограниченных пространствах. Во время производства работ с применением пневматических трещоточных рукояток, настоятельно рекомендуется использование перчаток с виброгасящими накладками и средств защиты органов зрения и слуха.