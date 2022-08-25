Трещотка с шарниром Jonnesway, 36 зубцов, 1/2"DR, 288 мм, R4104
Арт. jonnesway_5234
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|288
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Количество зубьев, шт
|36
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Шарнирный механизм
|Да
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка Jonnesway R4104 с шарниром 1/2"DR - ручной инструмент для передачи вращения торцевым головкам. Рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Имеется переключатель для изменения направления вращения храпового механизма.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с подвижной на 180° в шести позициях одной плоскости головкой.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.
- По основным характеристикам аналогична изделию R29, но имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Гибкая головка на шарнире позволяет выполнять работу под любым углом.