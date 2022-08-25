Трещотка с шарниром Jonnesway, 36 зубцов, 1/2"DR, 288 мм, R4104

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка с подвижной на 180° в шести позициях одной плоскости головкой.

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

По основным характеристикам аналогична изделию R29, но имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.

Гибкая головка на шарнире позволяет выполнять работу под любым углом.

Трещотка Jonnesway R4104 с шарниром 1/2"DR - ручной инструмент для передачи вращения торцевым головкам. Рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Имеется переключатель для изменения направления вращения храпового механизма.