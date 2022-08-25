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Трещотка с шарниром Jonnesway, 36 зубцов, 1/2"DR, 288 мм, R4104
4.0
1
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Трещотки
    Трещотка с шарниром Jonnesway, 36 зубцов, 1/2"DR, 288 мм, R4104
    Арт. jonnesway_5234
    4.0
    1
    Трещотка с шарниром Jonnesway, 36 зубцов, 1/2"DR, 288 мм, R4104

      Трещотка с шарниром Jonnesway, 36 зубцов, 1/2"DR, 288 мм, R4104

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5234
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		288
      Количество зубьев, шт
      		36
      Шарнирный механизм
      		Да
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка Jonnesway R4104 с шарниром 1/2"DR - ручной инструмент для передачи вращения торцевым головкам. Рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Имеется переключатель для изменения направления вращения храпового механизма.

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с подвижной на 180° в шести позициях одной плоскости головкой. 
        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 
        • Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах. 
        • По основным характеристикам аналогична изделию R29, но имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
        • Гибкая головка на шарнире позволяет выполнять работу под любым углом. 