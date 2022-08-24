Трещотка с шарниром Jonnesway, 3/8"DR, 238 мм, R4103
Арт. jonnesway_5233
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|238
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Количество зубьев, шт
|36
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Шарнирный механизм
|Да
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка Jonnesway R4103 с шарниром 3/8"DR - ручной инструмент для передачи вращения торцевым головкам.
Особенности и преимущества:
- Гибкая головка на шарнире позволяет выполнять работу под любым углом.
- Рукоятка способствует надежному удержанию инструмента.
- Имеется переключатель для изменения направления вращения храпового механизма.
- Трещоточная рукоятка с подвижной на 180° в шести позициях одной плоскости головкой.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.
- По основным характеристикам аналогична изделию R29, но имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.