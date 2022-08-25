Трещоточная рукоятка Jonnesway, 1"DR, 24 зубца, 775 мм, R12082

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Крупные элементы храповика передают достаточно серьезные нагрузки.

Устройство позволяет быстрее справиться с откручиваем и закручиванием болтов и гаек, так как не требуется постоянная перестановка инструмента.

Трещоточная рукоятка Jonnesway R12082 используется для работы с резьбовыми соединениями, крепежные элементы которых имеют большие размеры.