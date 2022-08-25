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Трещоточная рукоятка Jonnesway, 1"DR, 24 зубца, 775 мм, R12082
4.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещоточная рукоятка Jonnesway, 1"DR, 24 зубца, 775 мм, R12082
    Арт. jonnesway_5195
    4.0
    1

      Трещоточная рукоятка Jonnesway, 1"DR, 24 зубца, 775 мм, R12082

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5195
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		775
      Количество зубьев, шт
      		24
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещоточная рукоятка Jonnesway R12082 используется для работы с резьбовыми соединениями, крепежные элементы которых имеют большие размеры.

        Особенности и преимущества:

        • Крупные элементы храповика передают достаточно серьезные нагрузки. 
        • Устройство позволяет быстрее справиться с откручиваем и закручиванием болтов и гаек, так как не требуется постоянная перестановка инструмента.