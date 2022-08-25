Трещоточная рукоятка Jonnesway, 1"DR, 24 зубца, 775 мм, R12082
Арт. jonnesway_5195
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|775
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Количество зубьев, шт
|24
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещоточная рукоятка Jonnesway R12082 используется для работы с резьбовыми соединениями, крепежные элементы которых имеют большие размеры.
Особенности и преимущества:
- Крупные элементы храповика передают достаточно серьезные нагрузки.
- Устройство позволяет быстрее справиться с откручиваем и закручиванием болтов и гаек, так как не требуется постоянная перестановка инструмента.