Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604
Арт. jonnesway_5241
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|380
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Количество зубьев, шт
|48
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещоточная рукоятка Jonnesway R4604 1/2"DR отлично подходит для использования в ограниченном рабочем пространстве. Применяется с торцевыми головками размером 1/2 дюйма.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка, удлиненная, с флажковым переключателем и композитной ручкой, с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой.
- Увеличенная длина рукоятки экономит силы оператора при обслуживании нагруженных и осложненных резьбовых соединений.
- Малый 7.5° обратный ход, тройной храповик-коромысло.
- При замене храпового механизма могут потребоваться определенные навыки и приспособления.
- Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.
- «Сатиновое» хромоникелевое покрытие.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.
- В рукоятке имеется отверстие для подвешивания, что позволяет хранить инструмент на крючке.
Дополнительные характеристики:
- Ширина головы - 42 мм.
- Толщина головы - 38 мм.