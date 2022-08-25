Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка, удлиненная, с флажковым переключателем и композитной ручкой, с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой.

Увеличенная длина рукоятки экономит силы оператора при обслуживании нагруженных и осложненных резьбовых соединений.

Малый 7.5° обратный ход, тройной храповик-коромысло.

При замене храпового механизма могут потребоваться определенные навыки и приспособления.

Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.

«Сатиновое» хромоникелевое покрытие.

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

В рукоятке имеется отверстие для подвешивания, что позволяет хранить инструмент на крючке.

Дополнительные характеристики:

Ширина головы - 42 мм.

Толщина головы - 38 мм.

Трещоточная рукоятка Jonnesway R4604 1/2"DR отлично подходит для использования в ограниченном рабочем пространстве. Применяется с торцевыми головками размером 1/2 дюйма.