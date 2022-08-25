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Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604
    Арт. jonnesway_5241
    5.0
    1
    Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604
    Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604
      Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604
      Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604

      Трещоточная рукоятка удлиненная Jonnesway, 1/2"DR 48 зубцов, R4604

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5241
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		380
      Количество зубьев, шт
      		48
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещоточная рукоятка Jonnesway R4604 1/2"DR отлично подходит для использования в ограниченном рабочем пространстве. Применяется с торцевыми головками размером 1/2 дюйма. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка, удлиненная, с флажковым переключателем и композитной ручкой, с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой. 
        • Увеличенная длина рукоятки экономит силы оператора при обслуживании нагруженных и осложненных резьбовых соединений. 
        • Малый 7.5° обратный ход, тройной храповик-коромысло. 
        • При замене храпового механизма могут потребоваться определенные навыки и приспособления. 
        • Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку. 
        • «Сатиновое» хромоникелевое покрытие.
        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 
        • Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.
        • В рукоятке имеется отверстие для подвешивания, что позволяет хранить инструмент на крючке.

        Дополнительные характеристики:

        • Ширина головы - 42 мм.
        • Толщина головы - 38 мм.