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Аккумуляторный триммер Redverger RD-BC
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Redverger RD-BC
    Арт. О00000007701
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Redverger RD-BC

      Аккумуляторный триммер Redverger RD-BC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007701
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер REDVERG RD-BC18V предназначен для подравнивания травы на приусадебном участке. Благодаря питанию от аккумулятора работает тихо и без токсичных выхлопов. Телескопическая штанга дает возможность отрегулировать длину инструмента под рост любого пользователя. Для большего удобства элементы управления вынесены на рукоять.
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!

        Преимущества

        • Простота управления
        • Скоба для защиты растений
        • Четкий срез до самого края
        • Тихая работа REDVERG RD-BC18V 6628349 позволяет работать в любое время дня
        • Простота обращения, без кабеля и без вредных выбросов