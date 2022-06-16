Аккумуляторный триммер Redverger RD-BC

Преимущества

Простота управления

Скоба для защиты растений

Четкий срез до самого края

Тихая работа REDVERG RD-BC18V 6628349 позволяет работать в любое время дня

Простота обращения, без кабеля и без вредных выбросов

Аккумуляторный триммер REDVERG RD-BC18V предназначен для подравнивания травы на приусадебном участке. Благодаря питанию от аккумулятора работает тихо и без токсичных выхлопов. Телескопическая штанга дает возможность отрегулировать длину инструмента под рост любого пользователя. Для большего удобства элементы управления вынесены на рукоять.