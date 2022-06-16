Аккумуляторный триммер Redverger RD-BC
Арт. О00000007701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.5
- Аккумуляторный триммер REDVERG RD-BC18V предназначен для подравнивания травы на приусадебном участке. Благодаря питанию от аккумулятора работает тихо и без токсичных выхлопов. Телескопическая штанга дает возможность отрегулировать длину инструмента под рост любого пользователя. Для большего удобства элементы управления вынесены на рукоять.
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Преимущества
- Простота управления
- Скоба для защиты растений
- Четкий срез до самого края
- Тихая работа REDVERG RD-BC18V 6628349 позволяет работать в любое время дня
- Простота обращения, без кабеля и без вредных выбросов