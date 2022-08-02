Триммер бензиновый БКС 1300, 25 см3, 1,3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех

Преимущества

Безопасная работа засчет защитного кожуха

Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива

Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости

Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 1300 96240

Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 1300 96240 ухаживает за травой на придомовой территории. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Мощный двигатель способствует качественной работе.