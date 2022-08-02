Триммер бензиновый БКС 1800, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
Арт. mir-instrumenta_44631
Триммер бензиновый БКС 1800, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех
Арт. mir-instrumenta_44631
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1.8
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Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 96241 ухаживает за травой на придомовой территории. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Прозрачный топливный бак помогает отслеживать расход топлива.
Преимущества
- Безопасная работа засчет защитного кожуха
- Прозрачный топливный бак позволяет удобно контролировать расход топлива
- Наплечный ремень - для продолжительной работы без усталости
- Металлический нож позволяет скашивать жесткую траву
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению СИБРТЕХ БКС 96241