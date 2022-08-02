Триммер бензиновый БКС 2500, 43 см3, 2,5 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Сибртех

Бензиновый триммер СИБРТЕХ БКС 96243 используется для реза травы и молодой поросли на открытых пространствах. Наплечный ремень в совокупности с велосипедной рукояткой снижают нагрузку на руки оператора. Бензиновый двигатель позволяет быть мобильным и не зависеть от розетки. Прозрачный топливный бак помогает отслеживать расход топлива.

Преимущества