Триммер бензиновый DGT 250, 25 см3, 1,3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

Denzel DGT 250 96233 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения

Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями

Хромированные детали цилиндро-поршневой группы

Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте

Система запуска Easy Start

Высококачественный ударопрочный пластик

Эффективная антивибрационная система

Бензиновый триммер Denzel DGT 250 96233 предназначен для кошения кустарника и травы на открытых пространствах. Система Easy Start обеспечивает плавный легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.