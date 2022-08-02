Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

Мощный и экономичный двигатель Denzel DGT 330S 96235 последнего поколения

Хромированные детали цилиндро-поршневой группы защищены от коррозии

Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте

Система запуска Easy Start

Современная антивибрационная система

Разборная штанга позволяет облегчить транспортировку инструмента

Бензиновый триммер Denzel DGT 330S 96235 используется для скашивания травы и молодой поросли. Благодаря плечевому ремню и велосипедной рукоятке нагрузка равномерно распределяется на руки для долгой работы без усталости. Двухтактный двигатель уменьшает вес конструкции, но обеспечивает качественную обработку. Антивибрационная система снижает воздействие на организм оператора.