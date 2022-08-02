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Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Арт. mir-instrumenta_44625
    4.0
    1
    Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44625
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.6
      Мощность, л.с.
      		1.8
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Denzel DGT 330S 96235 используется для скашивания травы и молодой поросли. Благодаря плечевому ремню и велосипедной рукоятке нагрузка равномерно распределяется на руки для долгой работы без усталости. Двухтактный двигатель уменьшает вес конструкции, но обеспечивает качественную обработку. Антивибрационная система снижает воздействие на организм оператора.

        Преимущества

        • Мощный и экономичный двигатель Denzel DGT 330S 96235 последнего поколения
        • Хромированные детали цилиндро-поршневой группы защищены от коррозии
        • Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте
        • Система запуска Easy Start
        • Современная антивибрационная система
        • Разборная штанга позволяет облегчить транспортировку инструмента