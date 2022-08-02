Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44625
Триммер бензиновый DGT 330S, 33 см3, 1,8 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44625
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.6
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Мощность, л.с.
|1.8
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Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер Denzel DGT 330S 96235 используется для скашивания травы и молодой поросли. Благодаря плечевому ремню и велосипедной рукоятке нагрузка равномерно распределяется на руки для долгой работы без усталости. Двухтактный двигатель уменьшает вес конструкции, но обеспечивает качественную обработку. Антивибрационная система снижает воздействие на организм оператора.
Преимущества
- Мощный и экономичный двигатель Denzel DGT 330S 96235 последнего поколения
- Хромированные детали цилиндро-поршневой группы защищены от коррозии
- Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте
- Система запуска Easy Start
- Современная антивибрационная система
- Разборная штанга позволяет облегчить транспортировку инструмента