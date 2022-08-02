Триммер бензиновый DGT 430, 43 см3, 2,5 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44626
Триммер бензиновый DGT 430, 43 см3, 2,5 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44626
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|7.2
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Мощность, л.с.
|2.5
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Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер Denzel DGT 430 96236 сможет справится как с мягкой травой и сорняками, так и с кустарниками. Система Easy Start обеспечивает легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.
Преимущества
- Denzel DGT 430 96236 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения
- Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями
- Хромированные детали цилиндро-поршневой группы
- Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте
- Система запуска Easy Start
- Высококачественный ударопрочный пластик
- Эффективная антивибрационная система