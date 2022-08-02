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Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Арт. mir-instrumenta_44627
    5.0
    1
    Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Триммер бензиновый DGT 430S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44627
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		8.1
      Мощность, л.с.
      		2
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Denzel DGT 430S 96237 применяется на садовых участках для резки молодого кустарника и травы. Благодаря подвесной системе и велосипедной рукоятке нагрузка равномерно распределяется на руки для долгой работы без усталости. Двухтактный двигатель уменьшает вес конструкции, но обеспечивает качественную обработку. Антивибрационная система снижает воздействие на организм оператора.

        Преимущества

        • Легкий старт (Easy Start)
        • Мощный и экономичный двигатель последнего поколения
        • Хромированные детали цилиндро-поршневой группы защищены от коррозии
        • Катушка усиленной конструкции и диск в комплекте
        • Подвесная система с защитой бедра в комплекте
        • Алюминиевые коннекторы разъемных штанг
        • Современная антивибрационная система
        • Разборная штанга - для удобства хранения и транспортировки Denzel DGT 430S 96237