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Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Арт. mir-instrumenta_44629
    5.0
    1
    Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44629
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		8.1
      Мощность, л.с.
      		3
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Denzel 520S 96239 предназначен для кошения кустарника и травы на открытых пространствах. Разборный вал обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера. Система Easy Start обеспечивает легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.

        Преимущества 

        • Denzel 520S 96239 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения
        • Разборная штанга
        • Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями
        • Хромированные детали цилиндро-поршневой группы
        • Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте
        • Система запуска Easy Start
        • Высококачественный ударопрочный пластик
        • Эффективная антивибрационная система