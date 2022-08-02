Триммер бензиновый DGT 520S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

Denzel 520S 96239 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения

Разборная штанга

Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями

Хромированные детали цилиндро-поршневой группы

Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте

Система запуска Easy Start

Высококачественный ударопрочный пластик

Эффективная антивибрационная система

Бензиновый триммер Denzel 520S 96239 предназначен для кошения кустарника и травы на открытых пространствах. Разборный вал обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера. Система Easy Start обеспечивает легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.