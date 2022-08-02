Триммер бензиновый DT 25, 25 см3, 1,3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44616
Триммер бензиновый DT 25, 25 см3, 1,3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44616
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8
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Мощность, л.с.
|1
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Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер DENZEL DT 25 96221 - садовый инвентарь для выкашивания травы в труднодоступных местах. Оборудован двумя типами режущего инструмента: леской для скашивания травы и стальным ножом для работы с молодым кустарником. Отличается надежной и эргономичной конструкцией, быстрой заменой режущего инструмента.
Преимущества
- DENZEL DT 25 96221 оснащен мощным и экономичным двигателем
- Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
- Высококачественный ударопрочный пластик
- Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной нож и ремень в комплекте
- Надежная конструкция стартера
- Точная балансировка инструмента для продолжительного использования