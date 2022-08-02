Триммер бензиновый DT 25, 25 см3, 1,3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

DENZEL DT 25 96221 оснащен мощным и экономичным двигателем

Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями

Высококачественный ударопрочный пластик

Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной нож и ремень в комплекте

Надежная конструкция стартера

Точная балансировка инструмента для продолжительного использования

Бензиновый триммер DENZEL DT 25 96221 - садовый инвентарь для выкашивания травы в труднодоступных местах. Оборудован двумя типами режущего инструмента: леской для скашивания травы и стальным ножом для работы с молодым кустарником. Отличается надежной и эргономичной конструкцией, быстрой заменой режущего инструмента.