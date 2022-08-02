Триммер бензиновый DT 43, 43 см3, 2,5 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

DENZEL DT 43 96224 оснащен мощным и экономичным двигателем

Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями

Высококачественный ударопрочный пластик

Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной диск и ремень в комплекте

Надежная конструкция стартера

Точная балансировка инструмента для продолжительного использования

Эргономичная конструкция

Бензиновый триммер DENZEL DT 43 96224 справится со скашиванием густой травы на неровных больших площадях. Имеет точную балансировку, полуавтоматическую подачу лески, эргономичную конструкцию. Оборотистый мощный двигатель, стальной нож и емкий бачок в комплектации созданы специально для продолжительной работы и больших нагрузок.