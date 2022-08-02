Триммер бензиновый DT 43S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44620
Триммер бензиновый DT 43S, 43 см3, 2,5 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44620
Характеристики
|
Производитель
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|7
|
Мощность, л.с.
|2
|
Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер DENZEL DT 43S 96225 разработан для повседневных работ на небольших садовых участках. Имеет точную балансировку, полуавтоматическую подачу лески, эргономичную конструкцию. Оборотистый мощный двигатель, стальной нож и емкий бачок в комплектации созданы специально для продолжительной работы и больших нагрузок. Разборная штанга позволяет экономить место при хранении.
Преимущества
- DENZEL DT 43S 96225 оснащен мощным и экономичным двигателем
- Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
- Высококачественный ударопрочный пластик
- Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной диск и ремень в комплекте
- Надежная конструкция стартера
- Точная балансировка инструмента для продолжительного использования
- Эргономичная конструкция