Триммер бензиновый DT 52S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Бензиновый триммер DENZEL DT 52S 96227 пригодится для скашивания растительности на участках. Имеет ударопрочный эргономичный корпус, мощный двигатель с ручным стартером. Разборная штанга упрощает транспортировку инструмента в багажнике.

Преимущества