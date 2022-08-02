Триммер бензиновый DT 52S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44622
Триммер бензиновый DT 52S, 52 см3, 3 л. с, разъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44622
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8
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Мощность, л.с.
|3
|
Тактность двигателя
|двухтактный
Бензиновый триммер DENZEL DT 52S 96227 пригодится для скашивания растительности на участках. Имеет ударопрочный эргономичный корпус, мощный двигатель с ручным стартером. Разборная штанга упрощает транспортировку инструмента в багажнике.
Преимущества
- DENZEL DT 52S 96227 оснащен мощным и экономичным двигателем
- Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
- Высококачественный ударопрочный пластик
- Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной диск и ремень в комплекте
- Надежная конструкция стартера
- Точная балансировка инструмента для продолжительного использования
- Эргономичная конструкция