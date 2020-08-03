Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI

Преимущества

Система "легкого старта"

Металлический картер

Антивибрационная система

Al-Fed - покрытие стенок цилиндра

Кованый коленвал и шатун

Наплечный ремень

Маневренность

Полуавтоматическая косильная головка

Дополнительный топливный насос

Фетровый воздушный фильтр

Карбюратор диафрагменного типа

Полупрозрачный топливный бак

Низкий расход топлива

Электронное зажигание

Стопор курка газа

Мотокоса ECHO SRM-2305SI предназначена для скашивания травы с помощью лески или ножа. Специальная система уменьшает вибрацию на штанге, тем самым увеличивая комфорт во время длительной работы. Дополнительный топливный насос - для подкачки топлива в карбюратор и просто запуска двигателя