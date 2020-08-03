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Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI
4.8
37
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI
    Арт. X186126195
    4.8
    37
    Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI
    Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI
      Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI
      Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI

      Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Арт. X186126195
      4.8
      37

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.4
      Мощность, л.с.
      		0.77
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокоса ECHO SRM-2305SI предназначена для скашивания травы с помощью лески или ножа. Специальная система уменьшает вибрацию на штанге, тем самым увеличивая комфорт во время длительной работы. Дополнительный топливный насос - для подкачки топлива в карбюратор и просто запуска двигателя

        Преимущества

        • Система "легкого старта"
        • Металлический картер
        • Антивибрационная система
        • Al-Fed - покрытие стенок цилиндра
        • Кованый коленвал и шатун
        • Наплечный ремень
        • Маневренность
        • Полуавтоматическая косильная головка
        • Дополнительный топливный насос
        • Фетровый воздушный фильтр
        • Карбюратор диафрагменного типа
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Низкий расход топлива
        • Электронное зажигание
        • Стопор курка газа