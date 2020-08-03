Бензиновый триммер Echo SRM-2305SI
Арт. X186126195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.4
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Мощность, л.с.
|0.77
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- Мотокоса ECHO SRM-2305SI предназначена для скашивания травы с помощью лески или ножа. Специальная система уменьшает вибрацию на штанге, тем самым увеличивая комфорт во время длительной работы. Дополнительный топливный насос - для подкачки топлива в карбюратор и просто запуска двигателя
Преимущества
- Система "легкого старта"
- Металлический картер
- Антивибрационная система
- Al-Fed - покрытие стенок цилиндра
- Кованый коленвал и шатун
- Наплечный ремень
- Маневренность
- Полуавтоматическая косильная головка
- Дополнительный топливный насос
- Фетровый воздушный фильтр
- Карбюратор диафрагменного типа
- Полупрозрачный топливный бак
- Низкий расход топлива
- Электронное зажигание
- Стопор курка газа