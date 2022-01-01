Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ

Преимущества

Две режущие оснастки: леска и нож

Опорная пластина защищает от биения инструмент

Прямая неразъемная штанга

Топливный бак объемом 1.2 л

Усовершенствованный наплечный ремень снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат

Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя

Полуавтоматическая подача лески

Ремень имеет застежку в области груди для удобства при одевании

Нож срезает жесткую поросль

Длительный срок службы

Бензотриммер Энергомаш БТ-9152БЛ - инструмент высокой мощности, применяемый для стрижки травы. Позволит преобразить приусадебную территорию. Модель имеет систему "легкий старт", усовершенствованный наплечный ремень и удобную рукоятку с кнопками управления. Полная заправка топливного бака дает возможность автономной работы в течение одного часа.