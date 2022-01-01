Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ
Арт. X186126870
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|2
- Бензотриммер Энергомаш БТ-9152БЛ - инструмент высокой мощности, применяемый для стрижки травы. Позволит преобразить приусадебную территорию. Модель имеет систему "легкий старт", усовершенствованный наплечный ремень и удобную рукоятку с кнопками управления. Полная заправка топливного бака дает возможность автономной работы в течение одного часа.
Преимущества
- Две режущие оснастки: леска и нож
- Опорная пластина защищает от биения инструмент
- Прямая неразъемная штанга
- Топливный бак объемом 1.2 л
- Усовершенствованный наплечный ремень снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя
- Полуавтоматическая подача лески
- Ремень имеет застежку в области груди для удобства при одевании
- Нож срезает жесткую поросль
- Длительный срок службы