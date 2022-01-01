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Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ
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Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ
    Арт. X186126870
    Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ
    Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ
    Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ
      Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ
      Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ
      Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ

      Триммер бензиновый Энергомаш БТ-9152БЛ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X186126870

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер Энергомаш БТ-9152БЛ - инструмент высокой мощности, применяемый для стрижки травы. Позволит преобразить приусадебную территорию. Модель имеет систему "легкий старт", усовершенствованный наплечный ремень и удобную рукоятку с кнопками управления. Полная заправка топливного бака дает возможность автономной работы в течение одного часа.

        Преимущества

        • Две режущие оснастки: леска и нож
        • Опорная пластина защищает от биения инструмент
        • Прямая неразъемная штанга
        • Топливный бак объемом 1.2 л
        • Усовершенствованный наплечный ремень снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат
        • Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев двигателя
        • Полуавтоматическая подача лески
        • Ремень имеет застежку в области груди для удобства при одевании
        • Нож срезает жесткую поросль
        • Длительный срок службы