Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709

Преимущества

Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска Fubag FPT 33R 38709

Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом

Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах

Праймер для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя

Регулировка рукояток под оператора без инструмента

Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования

Бензотриммер Fubag FPT 33R 38709 отличается автономностью работы благодаря двухтактному бензиновому двигателю. Предназначен для кошения травы на газонах, лужайках, вдоль дорожек и т.д. Разборная штанга обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Велосипедная рукоятка в сочетании с наплечным ремнем делает процесс работы простым. За безопасность отвечают защитные очки, которые поставляются в комплекте, и ударопрочный пластиковый кожух.