Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709
Арт. Ю00000021445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.8
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Мощность, л.с.
|1.36
- Бензотриммер Fubag FPT 33R 38709 отличается автономностью работы благодаря двухтактному бензиновому двигателю. Предназначен для кошения травы на газонах, лужайках, вдоль дорожек и т.д. Разборная штанга обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Велосипедная рукоятка в сочетании с наплечным ремнем делает процесс работы простым. За безопасность отвечают защитные очки, которые поставляются в комплекте, и ударопрочный пластиковый кожух.
Преимущества
- Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска Fubag FPT 33R 38709
- Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
- Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
- Праймер для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
- Регулировка рукояток под оператора без инструмента
- Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования