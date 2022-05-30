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Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709
5.0
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709
    Арт. Ю00000021445
    5.0
    3
    Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709
    Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709
    Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709
      Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709
      Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709
      Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709

      Бензиновый триммер Fubag FPT 33R 38709

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000021445
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.8
      Мощность, л.с.
      		1.36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер Fubag FPT 33R 38709 отличается автономностью работы благодаря двухтактному бензиновому двигателю. Предназначен для кошения травы на газонах, лужайках, вдоль дорожек и т.д. Разборная штанга обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Велосипедная рукоятка в сочетании с наплечным ремнем делает процесс работы простым. За безопасность отвечают защитные очки, которые поставляются в комплекте, и ударопрочный пластиковый кожух.

        Преимущества

        • Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска Fubag FPT 33R 38709
        • Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
        • Праймер для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
        • Регулировка рукояток под оператора без инструмента
        • Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования