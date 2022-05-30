Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711

Бензотриммер FUBAG FPT 43R 38711 оснащен разборной штангой, что обеспечивает удобство при хранении и транспортировке. Данная модель используется для кошения травы, сорняков и мелкого кустарника. Двухплечевой ремень, который поставляется в комплекте, равномерно распределяет нагрузку, благодаря чему повышается удобство при продолжительной работе. Контроль над инструментом обеспечен велосипедной рукояткой с прорезиненными ручками.

Преимущества