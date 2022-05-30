Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711
Арт. Ю00000021456
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.7
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Мощность, л.с.
|1.77
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Ширина скашивания леской, см
|40
- Бензотриммер FUBAG FPT 43R 38711 оснащен разборной штангой, что обеспечивает удобство при хранении и транспортировке. Данная модель используется для кошения травы, сорняков и мелкого кустарника. Двухплечевой ремень, который поставляется в комплекте, равномерно распределяет нагрузку, благодаря чему повышается удобство при продолжительной работе. Контроль над инструментом обеспечен велосипедной рукояткой с прорезиненными ручками.
Преимущества
- Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 43R 38711
- Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
- Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
- Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
- Регулировка рукояток под оператора без инструмента
- Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования