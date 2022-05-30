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Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711
4.7
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711
    Арт. Ю00000021456
    4.7
    3
    Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711
    Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711
    Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711
      Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711
      Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711
      Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711

      Бензиновый триммер Fubag FPT 43R 38711

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000021456
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.7
      Мощность, л.с.
      		1.77
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер FUBAG FPT 43R 38711 оснащен разборной штангой, что обеспечивает удобство при хранении и транспортировке. Данная модель используется для кошения травы, сорняков и мелкого кустарника. Двухплечевой ремень, который поставляется в комплекте, равномерно распределяет нагрузку, благодаря чему повышается удобство при продолжительной работе. Контроль над инструментом обеспечен велосипедной рукояткой с прорезиненными ручками.

        Преимущества

        • Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 43R 38711
        • Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
        • Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
        • Регулировка рукояток под оператора без инструмента
        • Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования