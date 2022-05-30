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Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713
5.0
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713
    Арт. Ю00000021458
    5.0
    3
    Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713
    Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713
    Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713
      Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713
      Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713
      Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713

      Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000021458
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.7
      Мощность, л.с.
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер FUBAG FPT 52R 38713 представляет собой мощную модель с повышенным ресурсом, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря тому, что инструмент комплектуется трехлопастным ножом, он легко справляется как с травой, так и с небольшими кустарниками. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрена разборная штанга. В целях повышения удобства работы триммер оснащен регулируемой велосипедной рукояткой и двухплечевым ремнем, снижающим нагрузку на оператора.

        Преимущества

        • Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 52R 38713
        • Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
        • Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
        • Регулировка рукояток под оператора без инструмента
        • Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования