Бензиновый триммер Fubag FPT 52R 38713

Бензотриммер FUBAG FPT 52R 38713 представляет собой мощную модель с повышенным ресурсом, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря тому, что инструмент комплектуется трехлопастным ножом, он легко справляется как с травой, так и с небольшими кустарниками. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрена разборная штанга. В целях повышения удобства работы триммер оснащен регулируемой велосипедной рукояткой и двухплечевым ремнем, снижающим нагрузку на оператора.

Преимущества