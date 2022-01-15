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Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
3.3
17
11 999 ₽
15 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    Арт. X186126219
    3.3
    17
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01

      Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01

      • -3 991 ₽
      11 999 ₽
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X186126219
      3.3
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.4
      Мощность, л.с.
      		0.8
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      • -3 991 ₽
      11 999 ₽
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммер Husqvarna 122C 9667797-01 позволит с легкостью ухаживать за садовым участком. Оборудован малошумным мотором мощностью 0.8 л.с. Система Smart Start® обеспечивает быстрый запуск. Кошение травы осуществляется с помощью лески. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск двигателя. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Защитный кожух предотвращает попадание травы в пользователя
        • Изогнутая штанга - удобство кошения под лавками, вокруг деревьев
        • Малошумность
        • D-образная рукоятка - надежное удержание