Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
Арт. X186126219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.4
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Мощность, л.с.
|0.8
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Триммер Husqvarna 122C 9667797-01 позволит с легкостью ухаживать за садовым участком. Оборудован малошумным мотором мощностью 0.8 л.с. Система Smart Start® обеспечивает быстрый запуск. Кошение травы осуществляется с помощью лески. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск двигателя. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора.
Преимущества
- Небольшой вес
- Защитный кожух предотвращает попадание травы в пользователя
- Изогнутая штанга - удобство кошения под лавками, вокруг деревьев
- Малошумность
- D-образная рукоятка - надежное удержание