Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01

Преимущества

Небольшой вес

Защитный кожух предотвращает попадание травы в пользователя

Изогнутая штанга - удобство кошения под лавками, вокруг деревьев

Малошумность

D-образная рукоятка - надежное удержание

Триммер Husqvarna 122C 9667797-01 позволит с легкостью ухаживать за садовым участком. Оборудован малошумным мотором мощностью 0.8 л.с. Система Smart Start® обеспечивает быстрый запуск. Кошение травы осуществляется с помощью лески. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск двигателя. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора.