Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67

Преимущества

Праймер Air Purge - для легкого запуска

Система Smart Start облегчает запуск двигателя. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%

Прочный гибкий вал

Ременная оснастка Standart (на оба плеча)

Полуавтоматическая триммерная головка

Малый вес

Регулируемая рукоятка для максимального комфорта

Оптимизированный редуктор для кошения травы

Комбинированный защитный кожух

Травокосилка Husqvarna 128R 9527157-67 - отличный выбор для владельцев небольших участков.Данная модель комплектуется триммерной головкой и ножом, что позволяет скашивать траву и подравнивать кромки газона на приусадебном участке. А также ременной оснасткой на оба плеча для снижения нагрузки на руки и спину