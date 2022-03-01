Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
Арт. X186126149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5
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Мощность, л.с.
|0.95
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Травокосилка Husqvarna 128R 9527157-67 - отличный выбор для владельцев небольших участков.
Данная модель комплектуется триммерной головкой и ножом, что позволяет скашивать траву и подравнивать кромки газона на приусадебном участке. А также ременной оснасткой на оба плеча для снижения нагрузки на руки и спину
Преимущества
- Праймер Air Purge - для легкого запуска
- Система Smart Start облегчает запуск двигателя. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%
- Прочный гибкий вал
- Ременная оснастка Standart (на оба плеча)
- Полуавтоматическая триммерная головка
- Малый вес
- Регулируемая рукоятка для максимального комфорта
- Оптимизированный редуктор для кошения травы
- Комбинированный защитный кожух