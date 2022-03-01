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Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
4.1
198
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
    Арт. X186126149
    4.1
    198
    Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
    Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
    Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
      Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
      Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
      Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67

      Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126149
      4.1
      198

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5
      Мощность, л.с.
      		0.95
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Травокосилка Husqvarna 128R 9527157-67 - отличный выбор для владельцев небольших участков.
        Данная модель комплектуется триммерной головкой и ножом, что позволяет скашивать траву и подравнивать кромки газона на приусадебном участке. А также ременной оснасткой на оба плеча для снижения нагрузки на руки и спину

        Преимущества

        • Праймер Air Purge - для легкого запуска
        • Система Smart Start облегчает запуск двигателя. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%
        • Прочный гибкий вал
        • Ременная оснастка Standart (на оба плеча)
        • Полуавтоматическая триммерная головка
        • Малый вес
        • Регулируемая рукоятка для максимального комфорта
        • Оптимизированный редуктор для кошения травы
        • Комбинированный защитный кожух