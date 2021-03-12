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Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Арт. X186126294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.6
|
Мощность, л.с.
|2
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Ширина скашивания леской, см
|27.5
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- Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02 удобен и прост в использовании. Подходит для скашивания переросшей травы и мощных сорняков, а также для древесной поросли. Имеет бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 2 л.с. В комплект входит ременная оснастка, что гарантирует неутомительную работу. Велосипедная рукоятка способствует повышению комфорта при эксплуатации инструмента. Праймер облегчает запуск холодного двигателя. Защитный кожух используется как с триммерной головки, так и с ножом.
Преимущества
- Насос для подкачки топлива облегчает запуск триммера Husqvarna 143R-II 9673329-02
- Вынесенный стартер - легкая замена шнура в случае необходимости
- Оптимизированная длина штанги и редуктор - кошение параллельно земле
- Два режущих элемента входят в комплект
- Долговечная муфта
- Антивибрационная система
- Блокировка курка газа - для предотвращения случайного запуска
- Воздушный фильтр уменьшает износ двигателя
- Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы
- Комбинированный защитный кожух - для безопасности оператора
- Для повышения прочности рукоятка прикреплена к штанге литым хомутом
- Рукоятки с мягкими накладками
- Триммерная головка легко устанавливается, корд подается автоматически во время работы
- Ременная оснастка на оба плеча - для снижения нагрузки на руки и спину
- Топливо: смесь бензина и масла для двухтактных двигателей