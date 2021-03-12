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Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
4.8
17
57 390 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Арт. X186126294
4.8
17
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02
Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02

Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02

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57 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. X186126294
4.8
17

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
7.6
Мощность, л.с.
2
Ширина скашивания леской, см
27.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
57 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02 удобен и прост в использовании. Подходит для скашивания переросшей травы и мощных сорняков, а также для древесной поросли. Имеет бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 2 л.с. В комплект входит ременная оснастка, что гарантирует неутомительную работу. Велосипедная рукоятка способствует повышению комфорта при эксплуатации инструмента. Праймер облегчает запуск холодного двигателя. Защитный кожух используется как с триммерной головки, так и с ножом.

    Преимущества

    • Насос для подкачки топлива облегчает запуск триммера Husqvarna 143R-II 9673329-02
    • Вынесенный стартер - легкая замена шнура в случае необходимости
    • Оптимизированная длина штанги и редуктор - кошение параллельно земле
    • Два режущих элемента входят в комплект
    • Долговечная муфта
    • Антивибрационная система
    • Блокировка курка газа - для предотвращения случайного запуска
    • Воздушный фильтр уменьшает износ двигателя
    • Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы
    • Комбинированный защитный кожух - для безопасности оператора
    • Для повышения прочности рукоятка прикреплена к штанге литым хомутом
    • Рукоятки с мягкими накладками
    • Триммерная головка легко устанавливается, корд подается автоматически во время работы
    • Ременная оснастка на оба плеча - для снижения нагрузки на руки и спину
    • Топливо: смесь бензина и масла для двухтактных двигателей