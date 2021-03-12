Преимущества

Насос для подкачки топлива облегчает запуск триммера Husqvarna 143R-II 9673329-02

Вынесенный стартер - легкая замена шнура в случае необходимости

Оптимизированная длина штанги и редуктор - кошение параллельно земле

Два режущих элемента входят в комплект

Долговечная муфта

Антивибрационная система

Блокировка курка газа - для предотвращения случайного запуска

Воздушный фильтр уменьшает износ двигателя

Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы

Комбинированный защитный кожух - для безопасности оператора

Для повышения прочности рукоятка прикреплена к штанге литым хомутом

Рукоятки с мягкими накладками

Триммерная головка легко устанавливается, корд подается автоматически во время работы

Ременная оснастка на оба плеча - для снижения нагрузки на руки и спину

Топливо: смесь бензина и масла для двухтактных двигателей

Бензиновый триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02 удобен и прост в использовании. Подходит для скашивания переросшей травы и мощных сорняков, а также для древесной поросли. Имеет бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 2 л.с. В комплект входит ременная оснастка, что гарантирует неутомительную работу. Велосипедная рукоятка способствует повышению комфорта при эксплуатации инструмента. Праймер облегчает запуск холодного двигателя. Защитный кожух используется как с триммерной головки, так и с ножом.