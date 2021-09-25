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Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04
4.7
20
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04
    Арт. X186126276
    4.7
    20
    Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04

      Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126276
      4.7
      20

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.5
      Мощность, л.с.
      		1.2
      Ширина скашивания леской, см
      		25.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04 предназначен для выравнивания газона и стрижки мягкой и густой травы. Траву можно косить с помощью ножа или лески. Оператор может выбрать комфортное положение регулируемой рукоятки - для удобной продолжительной работы. При использовании плечевого ремня вес триммера распределяется по всему телу, поэтому нагрузка на руки минимальная.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Прозрачный топливный бак
        • Комбинированный защитный кожух
        • «Велосипедная» рукоятка - для удобного кошения на большой площади
        • Ременная оснастка Duo Balance 35