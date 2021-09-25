Преимущества

Малый вес

Прозрачный топливный бак

Комбинированный защитный кожух

«Велосипедная» рукоятка - для удобного кошения на большой площади

Ременная оснастка Duo Balance 35

Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04 предназначен для выравнивания газона и стрижки мягкой и густой травы. Траву можно косить с помощью ножа или лески. Оператор может выбрать комфортное положение регулируемой рукоятки - для удобной продолжительной работы. При использовании плечевого ремня вес триммера распределяется по всему телу, поэтому нагрузка на руки минимальная.