Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04
Арт. X186126276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.5
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Мощность, л.с.
|1.2
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Ширина скашивания леской, см
|25.5
- Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04 предназначен для выравнивания газона и стрижки мягкой и густой травы. Траву можно косить с помощью ножа или лески. Оператор может выбрать комфортное положение регулируемой рукоятки - для удобной продолжительной работы. При использовании плечевого ремня вес триммера распределяется по всему телу, поэтому нагрузка на руки минимальная.
Преимущества
- Малый вес
- Прозрачный топливный бак
- Комбинированный защитный кожух
- «Велосипедная» рукоятка - для удобного кошения на большой площади
- Ременная оснастка Duo Balance 35