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Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
5.0
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Арт. X18612652
    5.0
    3
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01

      Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612652
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.1
      Мощность, л.с.
      		1.3
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер HUSQVARNA 525RX 9667768-01 - инструмент для обработки газона, стрижки травы на неровной местности. Имеет высокую стойку крепления рукояток, что увеличивает свободу движения. Антивибрационная система LowVib® обеспечивает комфортные условия работы. Ременная оснастка, входящая в комплект, равномерно распределяет вес инструмента и снимает нагрузку с рук. Комбинированный защитный кожух закрывает режущий элемент для исключения попадания срезаемой травы в пользователя. Инструмент может применяться с триммерной головкой или 4-лопастным ножом в зависимости от жесткости травы.

        Преимущества

        • Регулируемая рукоятка - комфортная работа
        • Дроссельная заслонка и праймер находятся в зоне легкого доступа
        • Вынесенный стартер - легкая замена шнура стартера
        • Оптимизированная длина штанги и редуктор - кошение параллельно земле
        • Триммер комплектуется ременной оснасткой - для распределения веса инструмента между спиной, плечами и грудной клеткой
        • Защитный кожух предотвращает попадание травы в оператора
        • Небольшой вес
        • Инструмент подходит для работы на склонах и очень неровной местности
        • Расход топлива 600 г/кВтч