Преимущества

Регулируемая рукоятка - комфортная работа

Дроссельная заслонка и праймер находятся в зоне легкого доступа

Вынесенный стартер - легкая замена шнура стартера

Оптимизированная длина штанги и редуктор - кошение параллельно земле

Триммер комплектуется ременной оснасткой - для распределения веса инструмента между спиной, плечами и грудной клеткой

Защитный кожух предотвращает попадание травы в оператора

Небольшой вес

Инструмент подходит для работы на склонах и очень неровной местности

Расход топлива 600 г/кВтч

Бензиновый триммер HUSQVARNA 525RX 9667768-01 - инструмент для обработки газона, стрижки травы на неровной местности. Имеет высокую стойку крепления рукояток, что увеличивает свободу движения. Антивибрационная система LowVib® обеспечивает комфортные условия работы. Ременная оснастка, входящая в комплект, равномерно распределяет вес инструмента и снимает нагрузку с рук. Комбинированный защитный кожух закрывает режущий элемент для исключения попадания срезаемой травы в пользователя. Инструмент может применяться с триммерной головкой или 4-лопастным ножом в зависимости от жесткости травы.