Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
Арт. X18612652
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.1
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Мощность, л.с.
|1.3
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Бензиновый триммер HUSQVARNA 525RX 9667768-01 - инструмент для обработки газона, стрижки травы на неровной местности. Имеет высокую стойку крепления рукояток, что увеличивает свободу движения. Антивибрационная система LowVib® обеспечивает комфортные условия работы. Ременная оснастка, входящая в комплект, равномерно распределяет вес инструмента и снимает нагрузку с рук. Комбинированный защитный кожух закрывает режущий элемент для исключения попадания срезаемой травы в пользователя. Инструмент может применяться с триммерной головкой или 4-лопастным ножом в зависимости от жесткости травы.
Преимущества
- Регулируемая рукоятка - комфортная работа
- Дроссельная заслонка и праймер находятся в зоне легкого доступа
- Вынесенный стартер - легкая замена шнура стартера
- Оптимизированная длина штанги и редуктор - кошение параллельно земле
- Триммер комплектуется ременной оснасткой - для распределения веса инструмента между спиной, плечами и грудной клеткой
- Защитный кожух предотвращает попадание травы в оператора
- Небольшой вес
- Инструмент подходит для работы на склонах и очень неровной местности
- Расход топлива 600 г/кВтч