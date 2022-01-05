Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
Арт. X186126279
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швеция
|
Родина бренда
|Швеция
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|8.4
|
Мощность, л.с.
|2.8
|
Ширина скашивания леской, см
|42
С этим товаром смотрят
- Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 - это профессиональный инструмент мощностью 2.8 л.с. Благодаря входящим в комплект триммерной головке и ножу, агрегат справится не только с газонной травой, но и более жесткой растительностью, мелкой порослью. Для облегчения запуска без толчков инструмент оснащен системой Smart Start. Благодаря наличию специальных демпфирующих устройств происходит гашение вибрации (система LowVib).
Преимущества
- Двигатель X-Torq - снижение расхода топлива и количества токсичных выбросов
- Система гашения вибраций LowVib
- Выключатель с автовозвратом
- Топливоподкачивающий насос
- Толщина лески: 2.7-3.3 мм
- В комплекте - ременная оснастка