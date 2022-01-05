Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.

Преимущества

Двигатель X-Torq - снижение расхода топлива и количества токсичных выбросов

Система гашения вибраций LowVib

Выключатель с автовозвратом

Топливоподкачивающий насос

Толщина лески: 2.7-3.3 мм

В комплекте - ременная оснастка

Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 - это профессиональный инструмент мощностью 2.8 л.с. Благодаря входящим в комплект триммерной головке и ножу, агрегат справится не только с газонной травой, но и более жесткой растительностью, мелкой порослью. Для облегчения запуска без толчков инструмент оснащен системой Smart Start. Благодаря наличию специальных демпфирующих устройств происходит гашение вибрации (система LowVib).