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Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
4.8
5
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
    Арт. X186126279
    4.8
    5
    Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
    Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
    Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
    Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
      Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
      Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
      Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
      Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.

      Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126279
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.4
      Мощность, л.с.
      		2.8
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 - это профессиональный инструмент мощностью 2.8 л.с. Благодаря входящим в комплект триммерной головке и ножу, агрегат справится не только с газонной травой, но и более жесткой растительностью, мелкой порослью. Для облегчения запуска без толчков инструмент оснащен системой Smart Start. Благодаря наличию специальных демпфирующих устройств происходит гашение вибрации (система LowVib).

        Преимущества

        • Двигатель X-Torq - снижение расхода топлива и количества токсичных выбросов
        • Система гашения вибраций LowVib
        • Выключатель с автовозвратом
        • Топливоподкачивающий насос
        • Толщина лески: 2.7-3.3 мм
        • В комплекте - ременная оснастка