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Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Арт. X186126395
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
    Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11

      Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126395
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		2.5
      Ширина скашивания леской, см
      		43
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11 будет полезен для кошения кромок газона катушкой с кордом и твердой плотной растительности пильным полотном. Оснащен 2-тактным движком, рабочий объем которого составляет 51,7 см3. Бензиновый двигатель делает инструмент оптимально подходящим для участков, на которых нет доступа к стабильной электросети. Также он позволяет работать при высокой влажности (например, после дождя).

        Преимущества

        • Система гашения вибраций
        • Легкий запуск
        • Элементы управления расположены на рукоятке
        • Прочная конструкция
        • Длительный срок службы
        • Полупрозрачный топливный бак