Преимущества

Система гашения вибраций

Легкий запуск

Элементы управления расположены на рукоятке

Прочная конструкция

Длительный срок службы

Полупрозрачный топливный бак

Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11 будет полезен для кошения кромок газона катушкой с кордом и твердой плотной растительности пильным полотном. Оснащен 2-тактным движком, рабочий объем которого составляет 51,7 см. Бензиновый двигатель делает инструмент оптимально подходящим для участков, на которых нет доступа к стабильной электросети. Также он позволяет работать при высокой влажности (например, после дождя).