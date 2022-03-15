Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11
Арт. X186126395
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|2.5
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Ширина скашивания леской, см
|43
- Бензиновый триммер Huter GGT-1900T 70/2/11 будет полезен для кошения кромок газона катушкой с кордом и твердой плотной растительности пильным полотном. Оснащен 2-тактным движком, рабочий объем которого составляет 51,7 см3. Бензиновый двигатель делает инструмент оптимально подходящим для участков, на которых нет доступа к стабильной электросети. Также он позволяет работать при высокой влажности (например, после дождя).
Преимущества
- Система гашения вибраций
- Легкий запуск
- Элементы управления расположены на рукоятке
- Прочная конструкция
- Длительный срок службы
- Полупрозрачный топливный бак