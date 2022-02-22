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Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25TR ECO
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25TR ECO
    Арт. X186126141
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25TR ECO

      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25TR ECO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Арт. X186126141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.5
      Мощность, л.с.
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер бензиновый Oleo-Mac SPARTA 25 TR ECO - современный, производительный инструмент, для кошения травы на газонах, сложных рельефах земельного участка, вдоль заборов и вокруг деревьев. Разработан для скашивания растений в местах, где невозможно подключение электрического триммера или нет возможности протянуть длинный кабель

        Преимущества

        • Двухтактный двигатель - надежный двигатель внутреннего сгорания, с высоким крутящим моментом даже на низких оборотах
        • Шпуля «Tap'n Go» позволяет выпускать леску при касании земли нижней частью насадки, без специальной остановки в работе
        • Алюминиевая штанга обеспечивает малый вес триммера
        • Идеальная развесовка - превосходный баланс в сочетании с малым весом позволяет значительно снизить усталость при длительной работе
        • Праймер - система подкачки топлива, облегчает запуск косы при холодном старте, после заправки нового топлива или после продолжительного простоя