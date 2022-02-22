Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25TR ECO

Преимущества

Двухтактный двигатель - надежный двигатель внутреннего сгорания, с высоким крутящим моментом даже на низких оборотах

Шпуля «Tap'n Go» позволяет выпускать леску при касании земли нижней частью насадки, без специальной остановки в работе

Алюминиевая штанга обеспечивает малый вес триммера

Идеальная развесовка - превосходный баланс в сочетании с малым весом позволяет значительно снизить усталость при длительной работе

Праймер - система подкачки топлива, облегчает запуск косы при холодном старте, после заправки нового топлива или после продолжительного простоя

Триммер бензиновый Oleo-Mac SPARTA 25 TR ECO - современный, производительный инструмент, для кошения травы на газонах, сложных рельефах земельного участка, вдоль заборов и вокруг деревьев. Разработан для скашивания растений в местах, где невозможно подключение электрического триммера или нет возможности протянуть длинный кабель