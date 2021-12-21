Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105

Преимущества

Два режущих элемента: леска и нож - скашивание травы любой жесткости

Наплечный ремень, который входит в комплект, способствует снижению утомляемости при длительной работе

Экономичный бензиновый двигатель с увеличенным моторесурсом - высокая производительность

Разборный вал с системой "Quick System" - компактность при хранении и транспортировке бензинового триммера PATRIOT РТ4355 Imperial 250108105

Регулируемая велосипедная рукоятка - для точной настройки под рост оператора

Топливный насос (праймер) - для легкого запуска

Быстрая безинструментальная замена воздушного фильтра

Прозрачный топливный бак

Элементы управления вынесены на рукоятку

Нож для обрезки лески

Безопасная работа за счет защитного кожуха

Блокировка курка газа

Электронное зажигание

Бензиновый триммер PATRIOT РТ4355 Imperial 250108105 с системой антивибрации, регулируемой рукояткой и ранцевым ремнем удобен при эксплуатации. Используется для стрижки молодой травы, выкашивания густой поросли на приусадебном участке. Топливный насос обеспечивает легкий запуск. При работе рекомендуется использовать защитные очки, рукавицы и резиновые сапоги. Защитный кожух предотвращает вылет травы и камней на оператора, тем самым способствует безопасности при работе.