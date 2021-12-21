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Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
4.3
32
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
    Арт. X186126108
    4.3
    32
    Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
    Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
    Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
    Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
    Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
    Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
    Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
      Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
      Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
      Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
      Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
      Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
      Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
      Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105

      Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186126108
      4.3
      32

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		2.5
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер PATRIOT РТ4355 Imperial 250108105 с системой антивибрации, регулируемой рукояткой и ранцевым ремнем удобен при эксплуатации. Используется для стрижки молодой травы, выкашивания густой поросли на приусадебном участке. Топливный насос обеспечивает легкий запуск. При работе рекомендуется использовать защитные очки, рукавицы и резиновые сапоги. Защитный кожух предотвращает вылет травы и камней на оператора, тем самым способствует безопасности при работе.

        Преимущества

        • Два режущих элемента: леска и нож - скашивание травы любой жесткости
        • Наплечный ремень, который входит в комплект, способствует снижению утомляемости при длительной работе
        • Экономичный бензиновый двигатель с увеличенным моторесурсом - высокая производительность
        • Разборный вал с системой "Quick System" - компактность при хранении и транспортировке бензинового триммера PATRIOT РТ4355 Imperial 250108105
        • Регулируемая велосипедная рукоятка - для точной настройки под рост оператора
        • Топливный насос (праймер) - для легкого запуска
        • Быстрая безинструментальная замена воздушного фильтра
        • Прозрачный топливный бак
        • Элементы управления вынесены на рукоятку
        • Нож для обрезки лески
        • Безопасная работа за счет защитного кожуха
        • Блокировка курка газа
        • Электронное зажигание