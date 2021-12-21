Бензиновый триммер Patriot PT 4355 Imperial 250108105
Арт. X186126108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|2.5
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Ширина скашивания леской, см
|46
- Бензиновый триммер PATRIOT РТ4355 Imperial 250108105 с системой антивибрации, регулируемой рукояткой и ранцевым ремнем удобен при эксплуатации. Используется для стрижки молодой травы, выкашивания густой поросли на приусадебном участке. Топливный насос обеспечивает легкий запуск. При работе рекомендуется использовать защитные очки, рукавицы и резиновые сапоги. Защитный кожух предотвращает вылет травы и камней на оператора, тем самым способствует безопасности при работе.
Преимущества
- Два режущих элемента: леска и нож - скашивание травы любой жесткости
- Наплечный ремень, который входит в комплект, способствует снижению утомляемости при длительной работе
- Экономичный бензиновый двигатель с увеличенным моторесурсом - высокая производительность
- Разборный вал с системой "Quick System" - компактность при хранении и транспортировке бензинового триммера PATRIOT РТ4355 Imperial 250108105
- Регулируемая велосипедная рукоятка - для точной настройки под рост оператора
- Топливный насос (праймер) - для легкого запуска
- Быстрая безинструментальная замена воздушного фильтра
- Прозрачный топливный бак
- Элементы управления вынесены на рукоятку
- Нож для обрезки лески
- Безопасная работа за счет защитного кожуха
- Блокировка курка газа
- Электронное зажигание