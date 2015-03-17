Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
Арт. X186126101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.5
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Мощность, л.с.
|1.3
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Ширина скашивания леской, см
|46
- Бензиновый триммер PATRIOT РТ3055 250108103 предназначен для кошения участка с густой растительностью. Оснащен велосипедной рукояткой и плечевым ремнем для неутомительной работы. Праймер упрощает запуск 2-х тактного двигателя. Режущим элементом может быть либо леска, либо нож, что позволяет подрезать сухостой, сорняки и небольшие кустарники. Защитный кожух способствует безопасности при работе. Инструмент можно разбирать на две части, что упрощает его транспортировку и позволяет не занимать много места при хранении
Преимущества
- Два режущих элемента: леска и нож - скашивание травы любой жесткости
- Плечевой ремень, который входит в комплект, способствует снижению утомляемости при длительной работе
- Экономичный бензиновый двигатель с увеличенным моторесурсом - высокая производительность
- Разборный вал с системой "Quick System" - компактность при хранении и транспортировке бензинового триммера PATRIOT РТ3055 250108103
- Регулируемая велосипедная рукоятка - для точной настройки под рост оператора
- Топливный насос (праймер) - для легкого запуска
- Быстрая безинструментальная замена воздушного фильтра
- Прозрачный топливный бак
- Элементы управления вынесены на рукоятку
- Безопасная работа за счет защитного кожуха
- Блокировка курка газа
- Электронное зажигание