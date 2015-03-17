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Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
4.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Арт. X186126101
    4.0
    2
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
    Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103
      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103

      Бензиновый триммер Patriot РТ 3055 250108103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186126101
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.5
      Мощность, л.с.
      		1.3
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер PATRIOT РТ3055 250108103 предназначен для кошения участка с густой растительностью. Оснащен велосипедной рукояткой и плечевым ремнем для неутомительной работы. Праймер упрощает запуск 2-х тактного двигателя. Режущим элементом может быть либо леска, либо нож, что позволяет подрезать сухостой, сорняки и небольшие кустарники. Защитный кожух способствует безопасности при работе. Инструмент можно разбирать на две части, что упрощает его транспортировку и позволяет не занимать много места при хранении

        Преимущества

        • Два режущих элемента: леска и нож - скашивание травы любой жесткости
        • Плечевой ремень, который входит в комплект, способствует снижению утомляемости при длительной работе
        • Экономичный бензиновый двигатель с увеличенным моторесурсом - высокая производительность
        • Разборный вал с системой "Quick System" - компактность при хранении и транспортировке бензинового триммера PATRIOT РТ3055 250108103
        • Регулируемая велосипедная рукоятка - для точной настройки под рост оператора
        • Топливный насос (праймер) - для легкого запуска
        • Быстрая безинструментальная замена воздушного фильтра
        • Прозрачный топливный бак
        • Элементы управления вынесены на рукоятку
        • Безопасная работа за счет защитного кожуха
        • Блокировка курка газа
        • Электронное зажигание